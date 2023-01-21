غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

قدم أحمد دياب، مذيع صدى البلد تغطية عن غلق المقاهي والكافيهات الليلة بسبب مباراة القمة 125 بين الاهلي والزمالك.

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية ومساعد الوزير ،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد انه لا يوجد اى قرار أو تعليمات للمحافظات بغلق المقاهى والكافيهات خلال وقت إذاعة مباراة القمة بين فريقي الاهلى والزمالك ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري العام .



وأكد أنه إذا كان يوجد مثل هذا القرار فسيتم إعلانه فورا.

فريقا الاهلى والزمالك يلتقيان اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري العام، ، على ملعب ستاد القاهرة.