زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

أثارت زوجة الفنان كريم عبد العزيز الجدل في حفل توزيع جوائز JoyAwards بعد ما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام.



وظهرت زوجة كريم عبد العزيز، في حفل توزيع جوائز Joy Awards اليوم بالرياض، ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة المثيرة مرتدية فستانا باللون النبيتى .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.



يذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوهالجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي.