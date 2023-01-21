عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

صدى البلد

أثارت زوجة الفنان كريم عبد العزيز الجدل  في حفل توزيع جوائز  JoyAwards بعد ما نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور انستجرام.
 

وظهرت زوجة كريم عبد العزيز، في حفل توزيع جوائز Joy Awards اليوم بالرياض، ولفتت الأنظار بإطلالتها الأنيقة المثيرة مرتدية فستانا باللون النبيتى .

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.
 

يذكر أن جوائز Joy Awards تتحدد بناء على تصويت الجمهور، وتشمل فئات المسلسلات، والممثل المفضل في المسلسلات، والوجوهالجديدة، وأفضل ممثل سينما، وأفضل مطرب عربي. 

BEEA72EA-8FA1-4D6B-8832-B4AF8858A91F
BEEA72EA-8FA1-4D6B-8832-B4AF8858A91F
الفنان كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز حفل توزيع جوائز كريم عبد العزي زوجة كريم عبد العزيز جوائز Joy Awards توزيع جوائز Joy Awards

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. خبيرة علم فلك تتوقع الفائز في القمة 125

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

كهربا وصفقة جديدة أساسيين.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك في القمة

أول رد فعل من فتوح على عدم مشاركته مع الزمالك في القمة 125

استبعاد قائد الزمالك من التشكيل الأساسي في لقاء القمة أمام الأهلي

إخلاء سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله

موضوعات متعلقة

بتقلد جورجينا.. مايا دياب تثير ضجة في حفل توزيع جوائزJoy Awards بغطاء الرأس

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة

دار الإفتاء: الشماتة في المصائب غير جائزة شرعا

تحدي لقرار المحكمة العليا.. وزير الصحة الإسرائيلي يعتزم حضور جلسة الحكومة

محمد هاني يعادل رقم أبوتريكة في الدوري.. تفاصيل

اكتشاف جديد مذهل .. الرماد في صربيا يحتوي على أطنان من الذهب

ياسمين صبري تسلم أحمد عز جائزة أفضل ممثل سينمائي في joy awards

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

بالأحمر الجريء .. يسرا تثير ضجة بإطلالتها في حفل Joy Awards

شبه الطاووس.. بوسي شلبي تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

نطت في الميه بأعجوبة.. أماني بطلة منيا القمح تنقذ سيدتين و4 أطفال|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ