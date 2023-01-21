الشيوخ يناقش إزالة معوقات تصدير الأدوية وإنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج..غدا

تستكمل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ، بشأن إزالة معوقات التصدير للأدوية وخاصة الأفريقية.

وتناقش لجنة العلاقات والعربية إنشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصريين بالخارج لتعميق الروابط والتواصل معهم بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي دراسة بشأن ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومى المصرى بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الصناعة مشاكل الصناعة في الوقت الراهن، وإيجاد حلول وآليات لمواجهتها.

و تشهد لجنة الطاقة استكمال مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى زكى وأكثر من عشرين عضواً بشأن استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ cop٢٧ والمكاسب المحققة.

تناقش لجنة التعليم استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن الألعاب الالكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها.

اللجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.