عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يناقش إزالة معوقات تصدير الأدوية وإنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج..غدا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تستكمل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ، بشأن إزالة معوقات التصدير للأدوية وخاصة الأفريقية.

وتناقش لجنة العلاقات والعربية إنشاء قاعدة بيانات رقمية حاضنة للمصريين بالخارج لتعميق الروابط والتواصل معهم بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي  دراسة بشأن ترسيخ قيم الشخصية المصرية كأحد مرتكزات الأمن القومى المصرى بحضور ممثلي الحكومة.

كما تناقش لجنة الصناعة مشاكل الصناعة في الوقت الراهن، وإيجاد حلول وآليات لمواجهتها.

و تشهد لجنة الطاقة استكمال مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة  نهى زكى وأكثر من عشرين عضواً بشأن استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ cop٢٧ والمكاسب المحققة.

تناقش لجنة التعليم استكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق بشأن الألعاب الالكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها.

 اللجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

اللجنة المالية و الاقتصادية بمجلس الشيوخ الاقتراح برغبة قاعدة بيانات رقمية الحكومة مشاكل الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

مباراة الأهلي والزمالك اليوم.. خبيرة علم فلك تتوقع الفائز في القمة 125

قرار عاجل بشأن غلق المقاهى أثناء مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. تفاصيل

أول رد فعل من فتوح على عدم مشاركته مع الزمالك في القمة 125

كهربا وصفقة جديدة أساسيين.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك في القمة

استبعاد قائد الزمالك من التشكيل الأساسي في لقاء القمة أمام الأهلي

إخلاء سبيل رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله

ترشيحاتنا

على مسئولية شوبير.. رحيل فيريرا قرار متوقع لإدارة الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الزمالك بثلاثية نظيفة

دار الإفتاء: الشماتة في المصائب غير جائزة شرعا

تحدي لقرار المحكمة العليا.. وزير الصحة الإسرائيلي يعتزم حضور جلسة الحكومة

محمد هاني يعادل رقم أبوتريكة في الدوري.. تفاصيل

اكتشاف جديد مذهل .. الرماد في صربيا يحتوي على أطنان من الذهب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

بالأحمر الجريء .. يسرا تثير ضجة بإطلالتها في حفل Joy Awards

شبه الطاووس.. بوسي شلبي تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

نطت في الميه بأعجوبة.. أماني بطلة منيا القمح تنقذ سيدتين و4 أطفال|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ