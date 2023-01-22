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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة فاجنر الروسية: سنرسل جثث الجنود الأوكرانيين في سوليدار إلى كييف

يفجيني بريجوجين
يفجيني بريجوجين

أفاد موقع إلكتروني مرتبط بمؤسس مجموعة “فاجنر” العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجين بأن المجموعة تعتزم إرسال جثث جنود أوكرانيين، قتلوا خلال المعارك في بلدة سوليدار التي سيطرت عليها، إلى مناطق واقعة تحت سيطرة أوكرانيا.

ونقل موقع ريا فان الإلكتروني، التابع للمجموعة الإعلامية التي يمتلكها بريجوجين، عن أحد قادة فاجنر قوله إنه سيتم إرسال الجثث من سوليدار إلى مناطق تسيطر عليها أوكرانيا في أربع أو خمس قوافل تضم إجمالا نحو 20 شاحنة.

ولم يذكر التقرير المنشور اليوم السبت عدد الجثث التي سيتم إعادتها إلى السلطات الأوكرانية، لكنه قال إن القوات الأوكرانية مُنيت بخسائر فادحة في سوليدار.

كما أضاف التقرير أن يفغيني بريغوجين أوضح أنه يجب إعادة جثث الجنود إلى أوكرانيا بطريقة "كريمة"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل حول تلك العملية، وفق ما نقلته "رويترز".

تأتي هذه التطورات، بعدما أعلن أمس المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن "فاجنر، التي تدعم القوات الروسية في عمليتها العسكرية بأوكرانيا وتدعي الفضل في التقدم في ساحة المعركة، ستُصنف منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود"، وفق رويترز.

 

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