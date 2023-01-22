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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإسلامي العالمي للتسامح والسلام يدين حرق نسخة من المصحف في السويد

المصحف
المصحف

استنكر المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد.

وأدان المركز الإسلامي، بشدة لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة الجمهورية التركية في ستوكهولم، باعتباره استفزازًا خطيرًا لمشاعر ملايين المسلمين، وتحريضًا على الكراهية الدينية، وانتهاكًا للمبادئ والمواثيق الحقوقية الدولية.

وناشد المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية بجميع أعضاءه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تجريم الأفعال والدعوات المحرضة على التطرف والكراهية الدينية أو العنصرية، بما فيها مكافحة جرائم الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب والمسلمين، ومنع الإساءة لجميع الأديان والمعتقدات والمقدسات والرموز الدينية، والتعاون البناء في إرساء ثقافة السلام والتسامح والاحترام المتبادل والحوار والتعايش بين الأمم والأديان والحضارات.

المصحف السويد المركز الإسلامي العالمي البرازيل المسلمين

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