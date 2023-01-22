عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

استعداد جيد لرمضان.. علي جمعة يوضح فضل الأعمال الصالحة في شهر رجب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن شهر رجب من الأشهر الحرم التي تزيد فيه الأعمال الصالحة ويتضاعف فيها ثوابها.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن لعظم وفضل شهر رجب، عددت العرب من أسمائه، فمرة يصفونه بأنه شهر الفرد، والأصم والأصب.

وأشار إلى أنه يجوز في شهر رجب، كل العبادات والأعمال الصالحة، من الصيام وقراءة القرآن والصدقة والذكر والاستغفار، وكل ذلك من شأنه التهيؤ لشهر رمضان.

وأوضح علي جمعة، أن سيدنا النبي الكريم نبهنا إلى اللحظات الطيبة وسماها النفحات، ونفحة تعني بالهدية وكل فعل في اللغة العربية بدأ بحرف النون والفاء يكون فيه معنى الخروج، والنفحة بمعنى الهدية والعطية.

وأكد، أن النبي قال "إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها" والأشهر الحرم لها مزية خاصة في الإسلام وعلى المسلم أن يكثر فيها من الطاعات والعبادات فثوابها كثير.

علي جمعة شهر رجب الازهر الشريف الأعمال الصالحة فضل شهر رجب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

أمير مرتضى منصور يتقدم باستقالته من الزمالك

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

ترشيحاتنا

داعية: 4 أعمال أوصانا بها الرسول إذا فعلها المسلم تُدخله الجنة

1 % يعادل 15 مليون زائر.. تفاصيل وصول أول فوج سياحي صيني لمصر

وزير الدفاع الألماني يخطط لزيارة أوكرانيا قريبا

خطأ وخطر.. مصممة أزياء تعلق على إطلالة شايف طانيوس بجانب ياسمين صبري

ليلة التحفيل.. رامز جلال يداعب عمرو أديب بعد فوز الأهلي على الزمالك

أحمد صالح : فيريرا المسئول عن هزيمة الزمالك بالقمة 125

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان شفاف ومجوهرات.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجوم الفن يتألقون في حفل Joy awards بالسعودية.. صور

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ