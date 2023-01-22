استعداد جيد لرمضان.. علي جمعة يوضح فضل الأعمال الصالحة في شهر رجب

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن شهر رجب من الأشهر الحرم التي تزيد فيه الأعمال الصالحة ويتضاعف فيها ثوابها.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن لعظم وفضل شهر رجب، عددت العرب من أسمائه، فمرة يصفونه بأنه شهر الفرد، والأصم والأصب.

وأشار إلى أنه يجوز في شهر رجب، كل العبادات والأعمال الصالحة، من الصيام وقراءة القرآن والصدقة والذكر والاستغفار، وكل ذلك من شأنه التهيؤ لشهر رمضان.

وأوضح علي جمعة، أن سيدنا النبي الكريم نبهنا إلى اللحظات الطيبة وسماها النفحات، ونفحة تعني بالهدية وكل فعل في اللغة العربية بدأ بحرف النون والفاء يكون فيه معنى الخروج، والنفحة بمعنى الهدية والعطية.

وأكد، أن النبي قال "إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها" والأشهر الحرم لها مزية خاصة في الإسلام وعلى المسلم أن يكثر فيها من الطاعات والعبادات فثوابها كثير.