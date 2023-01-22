بعد فحص 4 ملايين طفل.. الصحة تكشف أهمية الكشف المبكر عن ضعف السمع

قال الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن مبادرة الكشف المكبر عن ضعف السمع بدأت في سبتمبر عام 2019 ، مشيرا إلى أن اجمالي عدد الفحوصات في المبادرة 4 ملايين و 263 ألف طفل ، منوها على أهمية هذه المبادرة للصحة العامة .

وتابع " عبد الغفار " ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن نسبة الدولة التي تجري فحصا شاملا للسمع في العام 38 % فقط ، ومتوسط تشخيص ضعف السمع في الدول التي لا تجري هذا الفحص يقع في من 34 إلى 63 شهر ، موضحا أن الاستفادة من الفحص المبكر أنه يساهم في سرعة العلاج في حلة التشخيص في الـ 6 شهور الأولى ، ويكون هناك نسبة 95 % أن يلتحق بمدرسة عادية في عمر خمس سنوات .

نتائج اهمال الفحص الشامل على السمع

وأضاف " عبد الغفار " ، أنه في حالة اهمال الفحص على السمع في الست شهور الأولى من عمر الطفل ، فإنه يعاني فيما بعد من ضعف النطق ، والالتحاق بمدرسة خاصة ، وسيتحول لطفل بحاجة إلى مساعدة دائمة .

وأردف " عبد الغفار " ، أن المبادرة متوفرة في جميع محافظات الجمهورية ، والفحص السمعي متوفر في الوحدات الصحية مع التطعيم الاجباري الأول ، موضحا أن هناك 3500 وحدة صحية على مستوى الجمهورية تقدم الفحص الشامل على السمع لحديثي الولادة .