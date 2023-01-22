التربية والتعليم تعلن مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2023 والفئات المسموح لها بالدخول

قالت أسماء يوسف، مذيعة دي إم سي، اليوم الأحد، إن وزارة التعليم والتعليم الفني حددت مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023 للدورين الأول والثاني، متابعة أن الدور الأول يبدأ في 10 يونيو المقبل، والدور الثاني في 19 أغسطس 2023.



كما حددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023. منها الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي للعام الجاري، ويشترط للدخول الامتحانات أن تكون نسبة حضور الطالب 85%.



وتابعت “يوسف” أنه على الطلاب الذين راسبوا في امتحانات 2022 التسجيل بالاستمارة الإلكترونية وذلك من أجل التقدم لأداء الامتحانات في المواد التي تغيبوا أو راسبوا بها.



ووجهت نصيحة لأولياء الأمور: “ دايمًا بنأكد أن الثانوية العامة سنة زي غيرها”، مؤكدة أنها لا تعتبر بمثابة تحديد مسير مثل ما يُقال عنها والطالب يستطيع أن يخلق مسيره الخاص من أي كلية يلتحق بها.



