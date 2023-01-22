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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط السيطرة على بلدات.. زابوريجيا: الجيش الروسي يشن هجومًا على اتجاهين

الجيش الروسي
الجيش الروسي

كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، أن عمليات القوات الروسية بدأت تتركز على مدينتي أوريخوف وجولييبول في مقاطعة خاركيف.

وقال روجوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "الجبهة متحركة خاصة في اتجاهين أوريخوف وجولييبول، حيث البلدات لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية المؤقت".

وأضاف روجوف أن هناك اشتباكات نشطة في هذه المناطق، مؤكداً أن “المبادرة في أيدينا”.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات المسلحة الروسية شنت هجومًا محليًا مضادًا بالقرب من مدينة أوريخوف وتمكنت من السيطرة العملياتية على أربع بلدات تقع جنوب غربي وجنوب شرقي المدينة.

في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش الروسي حرر بلدة لوبكوفو، التي تقع على بعد حوالي 25 كيلومترًا من أوريخوف.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

وزارة الدفاع الروسية زابوريجيا القوات الروسية الدفاع الروسية مقاطعة زابوريجيا

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