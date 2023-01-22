جريمة البدرشين.. أب يقتل نجليه بسم فئران.. تفاصيل العقوبة

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة البدرشين بعد وفاة طفلين شقيقين إثر تناولهما سم الفئران عن طريق الخطأ.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوفاة طفلين داخل منزل بمنطقة البدرشين، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثتي "شهد س."، عامين، وشقيقها "أدهم" 4 سنوات، يرتديان كامل ملابسهما، ولا توجد بهما أى إصابات ظاهرية، وبسؤال والدهما قرر أنه أحضر سم فئران ووضعه بالمطبخ ولكن الطفلين تناولاه بالخطأ، مما تسبب في وفاتهما، وتم نقلهما إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة القتل الخطأ

فنصت المادة 238، من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".





وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.



وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.