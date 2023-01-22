المشدد 5 سنوات لربة منزل خطفت فتاة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة،بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لربة منزل لاتهامها بالشروع في خطف طفلة عن طريق استدراجها بعيدا عن أعين أسرتها، إلا أنه تم ضبطها من قبل الأهالي بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة .

عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين تامر محمد رضا البرديسي، ومحمود منير خليل، وأمانة سر محمد شهاب.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27913 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2310 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمة "هبة ص ع"، 34 سنة بدون عمل مقيمة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، في يوم 5 أكتوبر لعام 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، شرعت في خطف الطفلة "دانة أ ع"، 3 سنوات، وكان ذلك بطريق التحايل.

وتابع أمر الإحالة أن الواقعة تمت عن طريق التحايل من قبل المتهمة على المجني عليها، بأن استدرجتها لمكان قصي عن أعين أهليتها قاصدة خطفها، إلا أنه خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتها فيه، ألا وهو ضبط المتهمة والجريمة متلبسة بها.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من قبل الأهالي بضبطهم سيدة حاولت خطف طفلة بعد استدراجها بعيد أعين أهليتها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم ضبط المتهمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأدلت المتهمة أمام جهات التحقيق باعترافات تفصيلية حول الواقعة وعن طريقة استدراجها للطفلة المجني عليها لمحاولة خطفها وأمرت النيابة باستمرار حبسها على ذمة التحقيقات إلى أن أحالتها للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، وأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمة.