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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخصين يمارسان أعمال الدجل والشعوذة بالإسكندرية

دجال
دجال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على مزاولة أعمال الدجل والشعوذة ، مُقابل مبلغ مالى يتحصل عليه من المواطنين .

 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديده وضبطه (أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة – وآخر "معاون له") وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وعُثر بحوزتهما على (هاتفى محمول "محمل عليهما الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم" – كذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) .

 بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية فيس بوك التواصل الاجتماعي الاسكندرية القبض على شخص أعمال الدجل والشعوذة

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