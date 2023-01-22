الكويت.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت منذ قليل، بيانًا قالت فيه إن طقس اليوم في الكويت غير مستقر وسيشهد فرصة لضباب كثيف بداية من الليلة حتى ساعات الصباح الأولى من يوم غد الاثنين.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية، عن رئيسة قسم تنبؤات الطيران بالإدارة أميرة العازمي، قولها إن الكويت تتأثر بامتداد مرتفع جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة وهدوء في سرعة الرياح ما يتسبب في حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت أن مدى الرؤية الأفقية سينخفض الى ما دون 1000 متر وقد تنعدم في بعض المناطق في الطزين ومن المتوقع معاودة تكون الضباب الكثيف ليلة يوم الاثنين إلى صباح يوم الثلاثاء.

وأشارت الى اأن الرؤية الأفقية ستشهد تحسنا نسبيا اعتبارا من ليل يوم الأربعاء، متوقعة أن تكون درجات الحرارة الصغرى في الكويت ما بين 07 و10 درجات مئوية والعظمى ما بين 17 و20 درجة مئوية.

استئناف حركة الملاحة البحرية

يأني ذلك، بعدما أعلنت مؤسسة الموانئ في الكويت استئناف حركة الملاحة البحرية في ثلاثة موانئ بعد إيقافها بشكل مؤقت بسبب تقلبات الأحوال الجوية، في وقت سابق اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الكويت "كونا" أن حركة الملاحة كانت قد توقفت في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة؛ "إثر تدني مستوى الرؤية الأفقية".

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان صحفي، أن المؤسسة أغلقت الموانئ؛ "حرصا منها على سلامة الموانئ البحرية والطواقم ومنشآت الموانئ التابعة لها".

بدورها، قالت الإدارة العامة للطيران المدني، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت تسير بصورة طبيعية رغم تقلبات الأحوال الجوية وموجة الضباب التي تشهدها البلاد.