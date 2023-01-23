علاج 5 أمراض غير متوقعة.. من الآن تناول الماء في وعاء نحاسي وإليك الأسباب

يوفرشرب الماء من وعاء نحاسي العديد من الفوائد الصحية لأن النحاس ضروري لبعض وظائف التمثيل الغذائي. إليك أبرز تلك الوظائف وفقا لموقع بولد سكاي الهندي



1 يقضي على البكتيريا

يمكن أن تقضي المياه المخزنة في أواني نحاسية على الإشريكية القولونية في غضون 24 ساعة.

كما أنه يساعد في مكافحة الأمراض التي تنقلها المياه مثل السالمونيلا والتيفوس والشيغيلة والكوليرا والفيروسات مثل الفيروس المعوي والتهاب الكبد أ.



2. ينظم وظيفة الغدة الدرقية



النحاس هو أحد المعادن النادرة الضرورية لجسم الإنسان. يعتمد الأداء الصحيح للغدة الدرقية على كمية النحاس الموجودة في نظامك. يمكن أن تحدث مشاكل الغدة الدرقية لأسباب مختلفة، ولكن نقص النحاس سبب رئيسي.

يمكن أن يساعدك تخزين كوب من الماء في إبريق نحاسي قبل الوجبة مباشرة في تحقيق التوازن والمساعدة في مكافحة مشاكل الغدة الدرقية.

3. يكافح التهاب المفاصل



منذ العصور القديمة، تم استخدام النحاس للمساعدة في مكافحة التهاب المفاصل وآلام المفاصل الأخرى.

يتميز بخصائص تهدئة فعالة للغاية فهو جيد بشكل خاص لآلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل الروماتويدي.

4. يكافح فقر الدم



للنحاس العديد من القدرات الطبية ومن ضمنها الوقاية من فقر الدم ومكافحته و يمكن أن يؤدي نقص النحاس أيضًا إلى فقر الدم، ويمكن أن يساعدك تخزين كوب من الماء في وعاء نحاسي على رفع مستويات الهيموجلوبين في مجرى الدم.



5. يداوي الجروح



قد يساعد شرب الماء من الأواني النحاسية على التئام الجروح، فببتيدات النحاس واحدة من أفضل عوامل الشفاء.

هناك عدد من المنتجات الطبية التي تحتوي على ببتيدات النحاس وهي سلسلة أحماض أمينية لعلاج الجروح