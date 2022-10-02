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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصيبك بالسالمونيلا| طبيب يحذر من  الستيك الرير: لا يصلح للاستخدام الآدمي

الاستيك
الاستيك

الكثير من الأشخاص يفضلون تناول اللحوم نصف مطهية، خصوصا الستيك، وتسمى تسوية "الرير"، وهو ما يجعل اللحوم نيئة، ولا يعلم البعض عن أضرارها الصحية.

قال الدكتور أحمد صبرى، استشارى السمنة والتغذية العلاجية، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن تناول اللحوم النيئة يؤدي إلى الإصابة بالسالمونيلا، وهى نوع من أنواع العدوى الناجمة عن تناول اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيدًا.

وأضاف خبير التغذية، أن أعراض الإصابة بالسالمونيلا، هي الإسهال المائي، ومغص البطن، والحمى التي تظهر عادة خلال 12-72 ساعة بعد تناول الطعام الملوث.

وتابع: “وفي بعض الحالات تنتشر السالمونيلا من الأمعاء إلى الأجزاء أخرى من الجسم؛ كمجرى الدم، والعظام، والمفاصل”.

ومن أضرار تناول اللحوم النيئة:

١- يسبب عسر الهضم.

٢- قد يصيبك بالحساسية.

٣- يجب تسوية اللحم على النار للوصول لأعلى درجة تسوية للتخلص من البكتيريا الضارة.

٤- يضعف جهاز المناعة.

 

عسر الهضم جهاز المناعة السالمونيلا الطعام الملوث أضرار تناول اللحوم النيئة الاستيك رير للحوم النيئة

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