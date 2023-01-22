لو بنتى ميتة أزور قبرها.. سيدة توجه رسالة لزوج نجلتها بعد اختفائها

وجهت “أم” من محافظة الشرقية، رسالة إلى زوج ابنتها القاصر قائلة:" لو بنتي عايشة عاوزة أشوفها لو ميتة عاوز أزور قبرها".

وأوضحت الأم باكية خلال حوارها مع برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم نهال طايل، أنها قامت بتزويج ابنتها القاصر منذ 4 سنوات حيث عرضت عليها سيدة “خاطبة" زوجا لابنتها التي تبلغ من العمر 16 عاما آنذاك.

وتابعت الأم باكية، جاء العريس وأهله وتم الموافقة على الزواج، وحدثت الخطبة بالفعل وتمت الدخلة بعد شهر واحد فقط من التعارف، لافتة إلى أنها استدانت حتى تجهز ابنتها.

الحوامدية



وأكدت السيدة ، إلى أن زوج ابنتها يعيش بمنطقة الحوامدية بالجيزة، لافتة إلى أنه طلية سنة بعد الزواج كانت تتواصل معها تليفونيا.

وأوضحت السيدة، أن ابنها زار أخته ووجد بها إصابة فى الجمجمة، و بسؤالها رفضت الإجابة، معقبة:" بعد فترة من الزيارة اتصلت بزوج بنتي وبدأ بشتمي بأقذر الألفاظ.

وأشارت السيدة، إلى أنها بعد ذلك ذهبت لزيارة ابنتها ولكنها فوجئت أن زوج ابنتها وأهله يضربونها وقاموا بطردها ولم تتمكن من رؤية ابنتها.