فتاوى تشغل الأذهان .. هل يجوز الكذب لجبر الخواطر؟ ..و حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الكذب لجبر الخواطر؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

هل فعل الذنب مضاعف في شهر رجب ؟ .. علي جمعة يجيب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويحتاجون إليها في حياتهم اليومية.



أعمال أول ليلة في رجب

وضع الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق، لمفتي الجمهورية، ورشة عمل الليلة (أول ليلة في رجب ) فالدعاء فيها مجاب، وهو الشهر الذي حملت فيه سيدتنا آمنة بمولانا رسول الله، وهو من الأشهر الحُرُم :

١ - الاستغفار (١٠٠ مرة)

٢ - الصلاة والسلام على سيدنا النبي ( ١٠٠ مرة )

٣ - لا إله إلا الله ( ١٠٠ مرة )

٤ - آخر آيتين من سورة التوبة ( ٧ مرات )

٥ - سورة يس ( مرة )

٦ - صلاة التسابيح

٧ - الدعاء بخضوع وانكسار مع تيقن الإجابة بإذن الله تعالى ( للنفس والأهل والشيخ والبلد ولكل الخلق ) .

٨ - من استطاع أن يصوم غدا ( الاثنين ) فهو خير له .

حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء، إن التطوع بالصوم جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها كالعيدين مثلًا، فصوم السائل تطوّعًا في شهري رجب وشعبان فقط دون قيامه بصوم التطوع قبلها جائزٌ شرعًا، والقول بأنه يشترط أن يكون قد صام تطوعًا قبله غير صحيح.

هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله .. سؤال ورد للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء.

وقال الدكتور علي جمعة: إنه يجوز للمسلم أن يصوم شعبان كله، لكن الذى لم يكن له عادة وهلّ عليه نصف شعبان فلا يصوم من النصف الثانى من شعبان لاخر الشهر، لأن هذا فيه نهى لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صيامه فى شعبان ولم يتم صيام شهرًا سوى رمضان إلا شعبان.

وأوضح أنه يجوز صوم شعبان كله برغم انه يوجد نهى للذى لا يعتاد على صوم شعبان كله.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال خلال البث المباشر على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت سائلة: لو أمي حلفتني أقول الحق وأنا عارفة لو قولتلها هتزعل أعمل إيه؟.

وفي إجابته عن سؤال مضمونه: هل يجوز الكذب لجبر الخواطر؟، قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسول الله علمنا بقوله:"المعاريض مندوحة عن الكذب"، الذكاء والفطنة في التعامل مع الناس، مطالباً السائلة بأن تتحلى بالحصافة والذكاء وألا تخبر أمها كي لا تحزن أو تغضب، وأن تقول لها حينما تطلب منها الحلف: “والله أقول الحق”، ثم قولي لها ما يرضيها عنك.

وشدد على أنه لا يجوز الكذب إلا في حدود الضرورة ومنها الصلاح بين المتخاصمين، فهناك هدف أعلى وهو الصلح بين الناس، وكذلك إرضاء الأم، ومنه الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها.

حكم النوم على البطن ؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم على البطن مكروه، وليس حرامًا كما يشاع عند البعض، موضحًا: « النهي في الحديث الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- للكراهة؛ لمن يفعل ذلك من غير عذر، أما من يفعل ذلك بعذر؛ لا كراهة عليه في هذه الحالة».

واستشهد أمين الفتوى بما روى عن أبي هريرة - رضى الله عنه- أنه قال: « رَأَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلَى بَطْنِهِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ»، (سنن الترمذي، ومسند الإمام أحمد وغيرهما».

هل فعل الذنب مضاعف في شهر رجب؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والمفتي السابق من خلال برنامج "من مصر" على شاشة سي بي سي.

وقال علي جمعة في بيانه : هل فعل الذنب مضاعف في شهر رجب؟: “خلينا نقول إن الإثم زيادة وذنبين، لأن مضاعف تعني أن العشرة تبقى عشرين والمضاعفة هذه عند الله سبحانه وتعالى، لما يصاحب الذنب من الاستهانة والتكبر والمجاهرة وغيرها من مغضبات الله نحاول الابتعاد عنها”.

ولفت علي جمعة إلى أن شهر رجب هو شهر حرام، لهذا فهو فرصة لعمل الطاعات والبعد عن المعاصي والذنوب، فقد ضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الثواب والعقاب لذا على المسلم أن يهم بالفرار إلى الله، موضحاً أن شهر رجب الحرام يكون من بعده شهري شعبان فرمضان، لذا فطن المسلمون إلى مكانته.

وأكد أهمية تعظيم هذه الأشهر، خاصة وأن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهو بركة في الليل والنهار وتصفد فيه الشيطان وكثير النفحات وفي عقبه نحتفي بالعيد.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن أفضل وقت للزيارة كما يلي الأحناف: يرون ذلك يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، المالكية: يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده والراجح من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت، الشافعية: من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت، الحنابلة: يوم الجمعة بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، وقيل لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم.

قال الشيخ أشرف الفيل أحد شيوخ الأزهر إن زيارة القبور هدفها الأساسي "العظة"، وينتفع بها الميت بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة"، ومن أدب زيارة القبور الثابت في السنة النبوية الشريفة، أن يقول الزائر لأهل القبور "السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل هذه الدار".

وجاء رد لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن زيارة القبور جائزة بالاتفاق وأفضل أيامها يوم الجمعة، وقيل: يوم الجمعة ويوم قبله ويوم بعده.