زوجتها قاصر.. أم مكلومة تبكي وتعتذر لابنتها: حقك عليا شبشبك فوق دماغى

وجهت “أم” مكلومة فى ابنتها، رسالة لها قائلة:" حقك عليا، انا ندمانة انى جوزتك شبشبك فوق دماغي، انا ادمرت من غيرك".

وأوضحت “الأم” المكلومة، خلال حوارها مع برنامج “تفاصيل” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم نهال طايل، أنه منذ 4 سنوات عرضت عليها سيدة “خاطبة" زوجا لابنتها التي تبلغ من العمر 16 عاما.

وتابعت الأم باكية، جاء العريس وأهله وتم الموافقة على الزواج، وحدثت الخطبة بالفعل وتمت الدخلة بعد شهر واحد فقط من التعارف، لافتة إلى أنها تدينت حتى تجهز ابنتها.

الحوامدية



وأكدت السيدة ، إلى أن زوج ابنتها يعيش بمنطقة الحوامدية بالجيزة، لافتة إلى طلية سنة بعد الزواج كانت تتواصل معها تليفونيا.

وأوضحت السيدة، أن ابنها زار أخته ووجد بها إصابة فى الجمجمة، و بسؤالها رفضت الإجابة، معقبة:" بعد فترة من الزيارة اتصلت بزوج بنتي وبدأ بشتمى بأقذر الألفاظ.

وأشارت السيدة، إلى أنها بعد ذلك ذهبت لزيارة ابنتها ولكنها فوجئت أن زوج ابنتها وأهله يضربونها وقاموا بطردها ولم تتمكن من رؤية ابنتها.