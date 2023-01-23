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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المؤتمر الدولي لكلية طب الأسنان جامعة القاهرة .. غدا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعقد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة ، مؤتمرها العلمي الدولي السادس تحت عنوان "نحو طب الأسنان الرقمي والأخضر"، خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري.

يأتى ذلك في إطار حرص الدولة للحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغيير المناخ، إلى جانب الوفاء بمتطلبات بناء مصر الرقمية، ويأتي انعقاد المؤتمر بعد توقفه 6 سنوات.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، و الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة،  الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان، ورئيس مجلس إدارة المستشفى.

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يتضمن المؤتمر تسع جلسات يحاضر فيها أكثر من 45 عالما وباحثا وأستاذا من المتخصصين من الجامعات المصرية والجامعات الأوروبية من دول ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والسويد، بالإضافة إلى عدد من الجامعات الأمريكية والكندية، وعدد من الجامعات العربية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن المؤتمر الدولي الـ 6 لكلية طب الفم والأسنان يهدف إلى الارتقاء بالجوانب التقنية والرقمية في مجال طب الأسنان، وتبادل الخبرات والتجارب والرؤى العلمية والبحثية والأفكار الحديثة بين علماء الجامعات المصرية والعربية والأجنبية، واستعراض بحوثهم وإسهاماتهم العلمية المختلفة، ودعم مشاركة الشباب في بناء مستقبل أفضل في مجالات التعليم والعلاج والبحث العلمي، بما يساهم في الارتقاء بمختلف مجالات طب الأسنان.

يحضر المؤتمر مسئولين بمبادرة حياة كريمة ورئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات ورئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان بوزارة الصحة وممثلين من منظمة الصحة العالمية، وعمداء كليات طب الأسنان ووكلاء الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

يرأس المؤتمر الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة و الدكتور خالد أبو الفضل الرئيس الشرفي للمؤتمر والأستاذ المتفرغ بقسم طب الفم وعلاج اللثة، الدكتور محسن أبي الحسن السكرتير العام للمؤتمر، والدكتورة نهى غلاب المنسق العام للمؤتمر، ويرأس لجان المؤتمر الدكتور أحمد الزهيري والدكتورة نادية جلال والدكتورة مها الباز والدكتور هاني صابر، والدكتورة دينا مرسي.

جامعة القاهرة كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة طب الأسنان الرقمي والأخضر تغيير المناخ Jobs Education

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