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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة تواصل استقبال الطلاب بالبرامج

كلية الدراسات الإفريقية
كلية الدراسات الإفريقية العليا

أعلنت كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، عن استمرار قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة بجميع البرامج الدراسية الأكاديمية بجميع الأقسام العلمية بالكلية للعام الجامعي 2022-2023، حيث بدأ التقديم يوم 15 يناير ويستمر حتى  9 فبراير 2023.

كما تعقد امتحانات القبول لبرنامج الدبلوم التخصصي يوم ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة الثالثة عصرا .

وأعلنت  كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، الشروط .

قسم الجغرافيا

يقبل القسم خريجى أقسام الجغرافيا بكليات الأداب و التربية

خريجى قسم الجغرافيا كلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر

خريجى كلية التخطيط الإقليمى و العمرانى

خريجى كلية الاقتصاد و العلوم السياسية قسم الاقتصاد

خريجى كليات ومعاهد السياحة و الفنادق التابعة لوزارة التعليم العالى

خريجى كلية العلوم

خريجى كلية الآثار

خريجى كلية الإعلام

خريجى أكاديمية النقل البحرى

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خريجى كليات السياحة و الفنادق أقسام الإرشاد السياحى

خريجى كليات اللغة العربية بجامعة الأزهر

 

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