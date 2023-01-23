المدير التنفيذى للمؤسسة: صناع الخير تعمل على التمكين الاقتصادى

أوضح هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أبرز المحاور التي يتم العمل عليها في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقال "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا نيوز"، إنه من أهم المحاور التي يتم التعامل معها هو محور التمكين الاقتصادي، حيث يبذل فيه مجهودا كبيرا بالتعاون مع التحالف الوطني من خلال القوافل التي تجوب المحافظات.

أهالي القرية

وأضاف: "عندما ندخل أي قرية، نبحث أولا عن أهم ما يميزها، وأكثر ما يجيده أهالي القرية، وبناء عليه، نؤسس مشروعا يتمحور حول هذا الشيء، ليكون مشروعا للقرية".

وتابع، أن هناك اهتماما كبيرا أيضا بـ المرأة الريفية، إذ يتم التركيز على تعليمها الحرف اليدوية، بحيث يساعدها هذا الأمر على أن تكسب رزقها، وأن يكون لها مصدر دخل خاص بها.