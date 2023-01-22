نواب أمريكيون يُعدّون خطة لتجنب أزمة سقف الديون

قال النائب الجمهوري الأمريكي برايان فيتزباتريك، الأحد، إن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تعد خطة لنزع فتيل أزمة تلوح في الأفق بشأن سقف الديون، وإمكانية تخلف واشنطن عن التزاماتها، ما قد يتسبب في اضطرابات بالأسواق العالمية.

وأضاف فيتزباتريك، الرئيس المشارك للمجموعة المعنية بحل المشكلات المهمة المتعلقة بالسياسات، أن الاقتراح ينص على إجراء تعديل السقف من مبلغ ثابت، المحدد حالياً عند 31.4 تريليون دولار، إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال فيتزباتريك، الذي ظهر على قناة "فوكس نيوز"، الأحد، إن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي سيتولى زمام المبادرة في المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن سقف الديون. وأضاف: "سنقدم فقط.. حلاً محتملاً لبناء الجسور".

واقتربت الحكومة الأمريكية، الخميس، من حد الاقتراض القانوني. ونبهت وزارة الخزانة إلى أن إجراءاتها الاستثنائية لإدارة الشؤون النقدية، ربما لن تسمح للحكومة سوى بدفع جميع فواتيرها حتى أوائل يونيو، وعندها قد تتعرض الدولة لخطر التخلف عن أداء التزاماتها، ومنها المتعلقة بسندات الخزانة.

ويريد الجمهوريون في مجلس النواب استخدام هذا الموعد النهائي الحاسم لفرض تخفيضات في الإنفاق، بينما قال البيت الأبيض إنه ينبغي ألا تكون هناك مفاوضات بشأن رفع سقف الديون. ومنحت الأغلبية الضئيلة للجمهوريين في مجلس النواب، نفوذاً هائلاً للأصوات الأكثر تشدداً داخل الحزب.

وتُعادل ديون واشنطن حالياً نحو 125% من الناتج المحلي الإجمالي في عام واحد. وقال فيتزباتريك إن الاقتراح الذي يعمل عليه مع جوتهايمر، سيفرض تخفيضات في ميزانية واشنطن إذا تجاوز الاقتراض الاتحادي حصة محددة من الناتج الاقتصادي، دون أن يحدد هذه الحصة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه سيناقش ديون الولايات المتحدة مع مكارثي، الذي قال إنه سيجتمع مع الرئيس لمناقشة زيادة "مسؤولة" لسقف الديون.

كما قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي، الجمعة، إنه يقبل دعوة الرئيس جو بايدن لمناقشة رفع سقف الدين.

وأضاف مكارثي على تويتر: "الرئيس بايدن: أقبل دعوتك للجلوس ومناقشة زيادة سقف الدين بشكل معقول، ومعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول. أتطلع قدماً لاجتماعنا".

وفي أكتوبر الماضي، قالت يلين في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "لا ينبغي أن تكون أمريكا رهينة لأعضاء الكونجرس الذين يعتقدون أنه من المقبول التنازل عن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والتهديد بالتخلف عن سداد سندات الخزانة الأمريكية، التي تشكل حجر الأساس للأسواق المالية العالمية".

ما هو سقف الدين؟

تقوم حكومة الولايات المتحدة، شأنها شأن باقي دول العالم، بالاقتراض عندما تنفق أموالا تفوق قيمتها حجم الإيرادات، وذلك عن طريق إصدار سندات خزينة.

سقف الدين، الذي وضعه الكونجرس قبل أكثر من 100 عام، هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن للحكومة اقتراضه.

ويمثل السقف الحد الأقصى الذي لا تستطيع الدولة تجاوزه في الاقتراض، وبالتالي يصبح عليها أن تعتمد على سيولتها النقدية للوفاء بمدفوعاتها، من رواتب العسكريين وحتى خطابات اعتمادها.