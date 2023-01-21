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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: سقف الدين في الاقتصاد الأمريكي اعتادت عليه خلال مدار الأزمنة السابقة

صدى البلد

قال خبير الأسواق المالية، نور الدين الحموري، إن سقف الدين في الاقتصاد الأمريكي اعتادت عليه على مدار الأزمنة السابقة، ووصف ما يحدث فى أمريكا بأنه نوع من الدراما بين الديمقراطيين والجمهوريين في حديثهم عن سقف الدين، موضحًا أن التأثير السلبي لارتفاع سقف الدين لم يأتْ بعد، فالأسواق الأمريكية غير متخوفة على الأقل خلال هذه الأيام.

وأضاف الحموري، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن سوق السندات متخوف بسبب ارتفاع العوائد، لكن بشكل عام الأسهم الحالية عوّضت الكثير من الخسائر بسبب الأزمة "الروسية-الأوكرانية"، بالإضافة إلي النتائج الإيجابية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وأوضح أن الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) أخطأ في تقدير التضخم، خصوصًا بعد فترة جائحة كورونا، وفي نفس الوقت سيظهر تأثير أسعار الفائدة بالفترة المقبلة.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، أعلنت فى خطاب أمام قادة الكونجرس عن اتخاذ عدد من التدابير الجديدة؛ للحد من تفاقم وضع الديون بالدولة، بعدما ارتفعت عن السقف الذي حدده الكونجرس عند 31.4 تريليون دولار. وتناولت قرارات وزارة الخزانة الأمريكية تعليق إصدار السندات إلى صندوق التقاعد والعجز فى الخدمة المدنية، كما سيتم تعليق الاستثمارات الإضافية المودعة بالصندوق واسترداد جزء من الاستثمارات التى يحتفظ بها.

 

الاقتصاد الاقتصاد الامريكى الاسواق المالية الأزمة الروسية-الأوكرانية اخبار التوك شو

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