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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: أزمة سقف الدين تهدد بوقوع كارثة

جانيت يلين
جانيت يلين

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، السبت، إن أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة تهدد بوقوع كارثة في البلاد.

وقالت يلين في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن مطالب الجمهوريين لخفض الإنفاق مقابل دعم مقترح زيادة سقف الدين هو أمر غير مسؤول، ويخاطر بخلق كارثة لأمريكا وللاقتصاد العالمي.

وأضافت: “من الممكن أن تشعر الأسواق بالقلق الشديد بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدفع ديونها”.

وتابعت: "على الكونجرس أن يفهم أن الأمر يتعلق بسداد الفواتير التي تكبدها بالفعل من خلال الكونجرس الحالي والماضي والأمر لا يتعلق بالإنفاق الجديد".

وشددت الرئيسة السابقة للاحتياطي الفدرالي على أنه سيتم نزع فتيل تلك الأزمة في نهاية المطاف لأن المشرعين بإمكانهم تقدير الخطر المتصاعد إذا أخفقت الحكومة الفدرالية في سداد فواتيرها.

وأشارت يلين إلى انهيار الأسواق المالية وعمليات إقالة واسعة وهبوط اقتصادي يعرض مكانة أمريكا إلى الخطر ضمن النتائج المحتملة لتلك الأزمة.

وأعلنت الخزانة الأمريكية يوم الخميس الماضي الوصول إلى سقف الدين لتبدأ الوزارة إجراءات استثنائية.

 

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