منعطف خطير.. البيت الأبيض يرفض مناقشة شروط رفع سقف الدين مع الكونجرس

قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن رفضت مناقشة شروط رفع سقف الدين الوطني مع الكونجرس ودعت إلى اتخاذ قرار فوري لزيادته.

وقالت دالتون، في إفادة صحفية، "على الكونجرس أن يتخذ قرارا بشأن سقف الدين دون أي شروط. وموقفنا في هذا الصدد يظل كما هو: لن نتفاوض بشأن سقف للديون”.

وأضافت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن أعضاء الكونجرس يجب أن يوافقوا على الفور على زيادة الدين العام.

وبعد فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير تشريع يرفع سقف الديون بحلول يوم الخميس، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين للمشرعين إن الوزارة بدأت في تنفيذ ما يسمى بـ”الإجراءات الاستثنائية” لمواصلة دفع فواتير الحكومة الفيدرالية.

وبدأت عقارب الساعة بشأن تخلف الحكومة الأمريكية عن السداد تدق يوم الخميس، حيث فشل المشرعون الأمريكيون في زيادة سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار للسماح بمزيد من الإنفاق الحكومي.

كارثة اقتصادية

وتوقعت يلين أن “التدابير الاستثنائية” لوزارة الخزانة يمكن أن تنص فقط على مدفوعات الديون حتى أوائل يونيو على أبعد تقدير، وفي ذلك الوقت ستتخلف الحكومة الفيدرالية الأمريكية عن سداد ديونها، مما يؤدي إلى كارثة اقتصادية.