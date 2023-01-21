خبير: اقتصاد أمريكا انكشف أمام العالم بارتفاع سقف الدين

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن هناك دول كثيرة تتخلف عن سداد ديونها الخارجية وامريكا دخلت على هذا الخط ووضح أمام العالم كيفية انكشاف امريكا في ناحية الديون.



وأضاف بدرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى،: "وضح أمام العالم ازاي انكشفت امريكا أمام العالم من خلال سقف الدين والاقتراض".

وتابع بدرة أن الرقم التقريبي الذي من المفترض أن تقترضه الولايات المتحدة حوالي 31.5 تريليون دولار، موضحا أنه حتى يتم اقتراض امريكا من الخارج لهذا الرقم لابد من موافقة الكونجرس، ولكنهم سيواجهون تعنت جمهوري.

وتابع بدرة: "وزيرة المالية الامريكية تصرح أمام العالم والكونجرس عشان يسمحوا لها لرفع سقف الدين، ودي يعطي انذار مبدئي وينعكس على المجتمع الامريكي أنه حال عدم السماح بفتح باب الدين، مش هيقدروا يدفعوا الديون المستحقة".



واستطرد بدرة، أن سبب هذه الأزمة الامريكية ناتج عن صرف امريكا على الحروب ومنها المنح الكثيرة التي تعطيها لأوكرانيا ورفع أسعار الفائدة جراء التضخم.

وأوضح بدرة، أن قرار رفع حدود الدين العام من الخارج في الولايات المتحدة يتطلب موافقة الكونجرس، والحقيقة أن السياسات الامريكية سبب ما وصلوا له من أزمة ديون.

وأكد بدرة أن الاقتصادي الامريكي حينما يمرض يعقبه أن يمرض العالم كله.