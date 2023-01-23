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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تمنع وصول الرسائل الخبيثة إلى هاتفك الآيفون .. تعرف على الطريقة

إيقاف الرسائل الخبيثة
إيقاف الرسائل الخبيثة من الوصول لهاتفك الآيفون

يتلقى الكثير من مستخدمي هواتف آيفون رسائل نصية عديدة من جهات غير معلومة المصدر والتي تشكل مصدر إزعاج كبير للمستخدمين، ولكنها لا تتوقف عند هذا الحد ولكن عند فتحها يمكن لهذه الرسائل سرقة البيانات الشخصية للمستخدمين. 

شهدت مثل هذه الرسائل زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية وتتضمن هذه الرسائل على عروض عمل مزيفة بأسعار وهمية، أو عروض لشراء العقارات، أو تروج لتخفيضات في عدد من المتاجر الشهيرة متضمنة روابط مع الرسائل، وعند فتح هذه الروابط قد يتم اختراق المستخدم. 

وذكر موقع ZDNET أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للتخلص من مثل هذه الرسائل العشوائية وإزالتها على هواتف آيفون : 

    

 كيفية إيقاف الرسائل النصية العشوائية والخبيثة على هواتف آيفون : 

 

 افتح الإعدادات
افتح تطبيق Setings على هواتف آيفون وانتقل لأسفل ولأسفل حتى تجد الرسائل، واضغط عليها.

قم بالتمرير حتى تجد "تصفية الرسائل غير المعروفة"
قم بتشغيلها، وسيتعين عليك التمرير لثلاث صفحات تقريبًا للعثور على هذا الشيء ، لكن الأمر يستحق ذلك.

ويتم إيقاف تشغيل هذا الخيار افتراضيًا ، لذا ستحتاج إلى تبديله إلى الوضع "تشغيل" لتمكينه.

 

وإذا انتقلت إلى تطبيق الرسائل، فسترى علامات تبويب أعلى الشاشة، وعلى اليسار ستجد "جهات الاتصال والرسائل القصيرة" والتي ستحتوي على رسائل من جهات اتصال معروفة في دفتر العناوين الخاص بك. على اليمين ستكون علامة التبويب "المرسلون المجهولون" .

وعندما تتلقى رسالة من مرسل ليسمسجلا لديك ، فلن تتلقى إشعارًا بعذ ذلك، وبدلاً من ذلك ، سيتم نقله في علامة التبويب "المرسلون غير المعروفين". 

وافتح رسائلك وسترى "عوامل التصفية" في الزاوية العلوية اليسرى من شاشة هاتفك، وعندما تذهب إلى عوامل التصفية ، يمكنك التصفية حسب المرسلين المعروفين وغير المعروفين ، وكذلك الرسائل غير المقروءة.

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