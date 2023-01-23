بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار بولاية كاليفورنيا

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، بتنكيس الأعلام الأمريكية حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا.

وعثرت أجهزة الأمن الأمريكية اليوم على جثة رجل داخل شاحنة بيضاء يعتقد أنها للمشتبه به بإطلاق النار في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وقالت قناة “إي.بي.سي” الأمريكية: "معلومات جديدة، العثور على جثة رجل، في مقعد السائق في الشاحنة يعقد أنها لمطلق النار بولاية كاليفورنيا".

ووفقا لقناة “سي.إن.إن” الأمريكية، بدأت المواجهة في مدينة تورانس بولاية كاليفورنيا، عندما حاولت الشرطة إيقاف شاحنة بضائع بيضاء تتناسب مع وصف السيارة موضع الاهتمام من إطلاق النار ليلة السبت في مونتيري بارك.

وقالت المصادر، إن الضباط أصدروا أوامر للراكب بالخروج من الشاحنة، وسمعوا ما يعتقدون أنه صوت السائق يطلق النار على نفسه.

وأعلنت الشرطة الأميركية، الأحد، مقتل 10 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين، إثر إطلاق نار خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة مونتيري بارك في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.