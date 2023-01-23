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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| أمريكا تنكس أعلامها لهذا السبب.. تصريح خطير لمنفذ واقعة حرق القرآن..مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها تصريحات وزير النقل حول عدم زيادة اسعار تذاكر القطارات ، والخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا ، علاوة على تصريح مثير لمنفذ واقعة حرق القرآن.

 

كامل الوزير في حواره مع أحمد موسى يوضح حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

أجري الإعلامي أحمد موسى، حوارا مطولا مع وزير النقل الفريق كامل الوزير ناقش خلال العديد من الموضوعات الهامة.

تسبب ضيق وفشل التنفس.. الأطباء يحذرون من خدعة جديدة على التيك توك

أحدثت خدعة صحية عصرية من TikTok غضب الأطباء وهي لصق الثوم في الأنف في محاولة لتخفيف احتقان الجيوب الأنفية. وإذا كنت قد عانيت من قبل من هذا النوع من الانسداد، فربما يمكنك الرغبة في تجربة أي شيء للحصول على الراحة. 

 

بزيادة وزن ملحوظة.. هند صبري تثير الجدل على السجادة الحمراء

حرصت الفنانة هند صبري، على حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2023، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياضسيتي، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

 

حزنا على حبس ابنتها.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي بعد سرقة مجوهرات دينا الشربيني

توفيت والده مساعدة الفنانة منة فضالي ؛ عقب ساعات من القبض علي ابنتها بعد ضبطها بمجوهرات مسروقة كانت قد سرقتها من الفنانة دينا الشربيني اثناء العمل عندها .

 

كواليس إقالة فيريرا والمرشح لخلافته.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات موقف المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، المدير الفني لنادي الزمالك، بعدما أعلنت إدارة القلعة البيضاء عن أنها حسمت مصيره، وسيتم الإعلان عن القرار النهائي بعد مباراة الفريق الأبيض ضد فاركو في الدوري المصري، متطرقاً للحديث عن البدلاء المرشحين لخلافته.

 

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرر صرف مكافأة استثنائية بعد الفوز على الزمالك. 

 

إيقاف وغرامات ومنع من الحضور.. مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا وجمهور الأهلي

حقق فريق الأهلي، فوزا كبيرا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان عريسها كهربا، الا أن المباراة شهدت أحداثا ومناوشات لا تليق بقمة القطبين.

 

بايدن يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار بولاية كاليفورنيا

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بتنكيس الأعلام الأمريكية حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا.

 

منفذ واقعة حرق القرآن: الكثير من الناس يهددون بقتلي

صرح زعيم حزب هارد كورس اليميني المتطرف راسموس بالودان، بأنه لا يتوقع رد فعل علنيا عنيفا على حرق نسخة القرآن أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، مضيفا أنه لا يندم على ذلك.

 

هبوط أسعار النفط عالميًا بسبب عطلة رأس السنة القمرية

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا ولكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

 

زيلينسكي: الانضمام إلى حلف الناتو سيكون أفضل ضمان أمني لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيكون أفضل ضمان أمني بالنسبة لبلاده.

 

 

 

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