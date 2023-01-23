حدث ليلا| أمريكا تنكس أعلامها لهذا السبب.. تصريح خطير لمنفذ واقعة حرق القرآن..مفاجأة بشأن عقوبات كهربا وشيكابالا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها تصريحات وزير النقل حول عدم زيادة اسعار تذاكر القطارات ، والخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا ، علاوة على تصريح مثير لمنفذ واقعة حرق القرآن.

أجري الإعلامي أحمد موسى، حوارا مطولا مع وزير النقل الفريق كامل الوزير ناقش خلال العديد من الموضوعات الهامة.

أحدثت خدعة صحية عصرية من TikTok غضب الأطباء وهي لصق الثوم في الأنف في محاولة لتخفيف احتقان الجيوب الأنفية. وإذا كنت قد عانيت من قبل من هذا النوع من الانسداد، فربما يمكنك الرغبة في تجربة أي شيء للحصول على الراحة.

حرصت الفنانة هند صبري، على حضور حفل توزيع جوائز joy awards 2023، على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياضسيتي، بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.

توفيت والده مساعدة الفنانة منة فضالي ؛ عقب ساعات من القبض علي ابنتها بعد ضبطها بمجوهرات مسروقة كانت قد سرقتها من الفنانة دينا الشربيني اثناء العمل عندها .

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات موقف المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، المدير الفني لنادي الزمالك، بعدما أعلنت إدارة القلعة البيضاء عن أنها حسمت مصيره، وسيتم الإعلان عن القرار النهائي بعد مباراة الفريق الأبيض ضد فاركو في الدوري المصري، متطرقاً للحديث عن البدلاء المرشحين لخلافته.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرر صرف مكافأة استثنائية بعد الفوز على الزمالك.

حقق فريق الأهلي، فوزا كبيرا على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وكان عريسها كهربا، الا أن المباراة شهدت أحداثا ومناوشات لا تليق بقمة القطبين.

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، بتنكيس الأعلام الأمريكية حدادا على ضحايا حادث إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا.

صرح زعيم حزب هارد كورس اليميني المتطرف راسموس بالودان، بأنه لا يتوقع رد فعل علنيا عنيفا على حرق نسخة القرآن أمام السفارة التركية لدى ستوكهولم، مضيفا أنه لا يندم على ذلك.

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين في بداية تعاملات محدودة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شرق آسيا ولكنها حافظت على معظم المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيكون أفضل ضمان أمني بالنسبة لبلاده.