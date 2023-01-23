الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قرر صرف مكافأة استثنائية بعد الفوز على الزمالك.

وقال شبانة في تصريحات خلال برنامجه بوكس تو بوكس: "سيحصل كل لاعب في الأهلي على 30 ألف جنيه مكافأة خاصة بعد الفوز على الزمالك".

وأضاف: "الأهلي سيجهز القسط الأول من غرامة كهربا، ويوم 2 فبراير القادم خلال جلسة الاستماع، سيتم طلب تقسيط المبلغ، وحال موافقة الفيفا سيكون المبلغ جاهز لتسديده للزمالك، وتألق اللاعب جعل الجميع يؤكد بأنه من أهم أي صفقة".

وأكمل: "لجنة الانضباط ستنظر شكوى الزمالك ضد كهربا يوم السبت القادم".

وأردف: "هناك كلام على صفقة الكونغولي جاكسون موليكا، ولكن نادي بشكتاش يطلب مبلغ 4 مليون دولار (3.5 مليون دولار قيمة الصفقة +500 ألف دولار) إضافات مالية، وهناك لاعبين في الحسبان حال فشل الصفقة".