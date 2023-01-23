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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغييرات فيريرا السبب | نجم الأهلي السابق يكشف السبب الحقيقي وراء هزيمة الزمالك

صدى البلد

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن الأهداف الثلاثة التي سجلها الأهلي في شباك الزمالك كانت رائعة، وجاءت من اللعب الجماعي.

وقال ضياء في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر مدرب عظيم وعبقري واستغل أخطاء فيريرا، وكان يطبق أفكاره منذ الشوط الأول، لكن الزمالك كان يلعب بشكل دفاعي جيد، في الشوط الأول كانت الجبهة اليمنى هي التي تقدم العمل الهجومي وانعكس الامر في الشوط الثاني أصبحت الجبهة اليسرى تعمل بقوة عن طريق علي معلول".

وأضاف: "تحول معلول بذلك إلى اللعب في عمق الملعب، وساهم في صناعة الهدف الثالث، كولر كان يعمل جيدًا ودرس الزمالك بشكل رائع، كما أنه استغل حمدي فتحي كأنه يلعب رأس حربة ثانٍ، وهنا يجب أن يتم الإشادة بمحلل الأداء، الذي استغل انطلاقاته في اللعب بين المدافعين والقدوم من الخلف بشكل سريع".

وواصل: "حمدي صنع الهدف الأول بشكل جيد لكهربا، والأهداف سكنت شباك الزمالك بسبب التغييرات التي أجراها فيريرا، واستغرب للغاية مما فعله، خصوصا أن خط الدفاع كان يسير بشكل جيد، لكنه قرر فجأة عمل تغييرات أربكت اللاعبين داخل المباراة، التغييرات لم تكن مفهومة".

وزاد: "كل طرف يلعب على أخطاء الأخير، ولكن حمدي فتحي هو نجم المباراة، ومحمد الشناوي تصدى لتسديدة قوية وسيطر على منطقة الجزاء، وأعطى ثقة لزملائه خصوصا خالد عبدالفتاح هو أحد نجوم المباراة، وظهر لديه ثبات انفعالي، وكذلك رامي ربيعة ومحمد هاني وحسين الشحات".

وأشاد ضياء السيد بما يقدمه كولر، وقال: "المدرب افتقد لاعبين كثيرين أمام الزمالك، ولكنه يتعامل بشكل احترافي وجميع اللاعبين كانوا جاهزين، وهو ما ظهر في المباراة التي غاب عنها أكثر من لاعب لكن الأهلي كان رائعًا، احترم كولر وعقليته في التعامل مع اللاعبين".

وأردف: "كولر قام بتجهيز كهربا بشكل جيد في الفترة الأخيرة، وعاد بشكل رائع وكان رهان رائع من المدرب عليه".

وختم: "الأهلي لم يحسم أي شئ، وأصعب مباراة للأهلي يوم الثلاثاء أمام البنك الأهلي، بعد الفوز بالديربي بثلاثية، كما أن البنك فريق جيد ويضم لاعبين مميزين، لابد أن يتم التعامل مع تلك المباراة بجدية".

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