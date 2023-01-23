مهدد بالغياب عن بطولة إفريقيا | شبانة يصدم جمهور الزمالك

أشاد الإعلامي محمد شبانة، بالروح الرياضية التي جمعت بين لاعبي الأهلي والزمالك داخل ارضية الملعب في المباراة التي أقيمت مساء السبت في بطولة الدوري المصري.

وقال شبانة في تصريحات خلال برنامجه بوكس تو بوكس: "كانت هناك روح رياضية جمعت اللاعبين داخل الملعب، وشاهدنا صورا جيدة بين كهربا وإمام عاشور، وكذلك محمد الشناوي وشيكابالا، ولن اتحدث عن الإساءة ضد كهربا والتصريحات التي خرجت من مسئولي نادي الزمالك".

وأشار إلى أن هناك لاعبين كثيرين كانوا يتجهون ناحية الجماهير المنافسة في المباريات، وعلى رأسهم حسام حسن نجم الأهلي والزمالك السابق.

وتطرق إلى ما حدث في اجتماع مسئولي الزمالك بشأن مصير فيريرا، وتساءل: "هل هذه أجواء سيعمل فيها المدرب، وكيف سيتعامل اللاعبون مع المدرب في المباريات الثلاث القادمة، ولماذا لم يُعلن مسئولو النادي الأبيض قرارهم النهائي بعيدًا عن الشرط الجزائي".

وأضاف: "الأندية توقع على عقود ضخمة فيها شروط جزائية كبيرة، وفيريرا اليوم نزل التدريب وأكد على إكمال مسيرته في رسالة واضحة لمسئولي النادي، بأنه لن يرحل ولن يقدم استقالته".

وتابع: "تصويت 9 أشخاص على رحيل أو بقاء فيريرا أمر غريب، والأجواء أصبحت صعبة للغاية، وهل تواجد إسماعيل يوسف المدرب المساعد في المؤتمر الصحفي أمر طبيعي، وما هي الرسالة الإيجابية التي يهدف لها مسئولو الزمالك؟".

وأردف: "كان يجب فرض حالة من الاستقرار قبل مواجهة شباب بلوزداد يوم 10 فبراير المقبل، بعد ذلك لقاء سموحة يوم 15 فبراير، وكان لابد من إعلان القرار النهائي سواء برحيل المدرب أو بتجديد الثقة به".

واستطرد: "هناك أبعاد كثيرة الزمالك لم يحسبها جيدًا، خصوصًا أن بطولة الدوري مضغوطة جدا، كما أن اتحاد الكرة حدد نهاية الدور الأول كموعد لحسم الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية خصوصا في ظل احتمالات امتداد المسابقة حتى شهر يوليو 2023، لكن الزمالك لابد أن يفوز في الـ3 مباريات المقبلة حتى يضمن المشاركة في دوري الأبطال".

وأتم: "المقاولون العرب أصبح في المركز الرابع، وهناك مواجهات قوية للزمالك، حتى نهاية الدور الأول".