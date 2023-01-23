بعد فشل ضم إيبوكا | مهاجم مغربي وغيني بقتربان من الزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم أجنبي خلال الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الزمالك كان يرغب في التعاقد مع النيجيري جون إيبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا ألا أن المفاوضات فشلت بين إدارة الناديين بسبب المقابل المادي ليرحل اللاعب للدوري الليبي".

وتابع:"تلقى نادي الزمالك خلال الساعات الماضية عدة ترشيحات من قبل وكلاء لاعبين للتعاقد مع المغربي محمد فقير ويلعب في الدوري النرويجي، والغيني سوري كابابا المحترف في الدوري الدنماركي".

وأضاف:"تفاضل إدارة الثنائي بين أحد الثنائي في الساعات الجارية لاختيار الأفضل لضمه إلى صفوف الفريق خلال الانتقالات الجارية ".