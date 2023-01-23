صحف الكويت .. السيسي يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع إيطاليا ..وألمانيا وفرنسا تتعهدان بتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا

الجيش الأمريكي يعلن إلقاء القبض على عضوين من تنظيم داعش في سوريا

أوكرانيا.. إقالة نائب وزير لتلقيه رشوة وزيلينسكي يتعهد بمحاربة الفساد

ألمانيا: لن نمنع بولندا من إرسال دبابات إلى أوكرانيا

الشرطة الأمريكية تعثر على جثة مشتبه به في إطلاق نار في كاليفورنيا

أردوغان يعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات مع إيطاليا خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أمس، أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بوزير الخارجية الإيطالي في زيارته للقاهرة، مثمنا العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مشيرا إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتأكيد على رغبة الحكومة الإيطالية في ترسيخ ودفع هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن القيادة المركزية للجيش الأمريكي أعلنت أن قواتها ألقت القبض على اثنين من أعضاء تنظيم داعش خلال هجوم جوي وبري شرق سوريا.

وقال الكولونيل جو بوتشينو المتحدث باسم القيادة المركزية إن الهجوم وقع، السبت، مضيفًا أن أحد المدنيين أصيب "بجراح طفيفة" أثناء الهجوم وعُولج في منشأة طبية قريبة قبل أن يُطلق سراحه ليعود إلى أسرته.

دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن الحكومة الأوكرانية أقالت نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين.

ونقلت "الراي" عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إنه أعد قرارات سيتم الإعلان عنها هذا الأسبوع، للتصدي للفساد، مشيرا إلى أنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد.

وأفادت "الوطن" بأن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أعلنت أن حكومتها لن تقف في طريق بولندا إن أرادت إرسال دباباتها من طراز ‭‭‭‬‬‬‬ليوبارد 2‭‭‭‬‬‬‬ إلى أوكرانيا، في ما يمكن أن يكون انفراجة لكييف التي تريد الدبابات في قتالها أمام الغزو الروسي.

وقالت "الأنباء" إن الشرطة الأمريكية عثرت جثة شخص داخل سيارة كانت تطاردها، للاشتباه به في قتل 10 أشخاص، مساء السبت، في نادي ليلي في مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا.

وأشارت "القبس" إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أن الانتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا ستجرى في 14 مايو المقبل.

وذكرت "الوطن" أن ألمانيا وفرنسا، تعهدتا، بمساعدة أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، ودعم جهود محاكمة مجرمي الحرب.

وقالت الدولتان في بيان مشترك، أعقب اجتماع كبار المسؤولين الحكوميين في باريس، إن المساعدة المقدمة لأوكرانيا في حربها مع روسيا ستركز على مجالات محددة، بما في ذلك تعزيز الدعم العسكري والاقتصادي.