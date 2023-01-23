سبب تراجع الزمالك عن رحيل فيريرا..مجدي عبد الغني يوضح

كشف مجدى عبد الغنى خلال تقديمة برنامج ملعب البلدوزر، إن سبب تأخير إعلان الزمالك رحيل البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق الشرط الجزائي المقدر بـ٥٠٠ ألف دولار .

وأوضح مجدى عبد الغنى قائلا: " لابد من استمرار البرتغالى فيريرا حيث الجميع يثق فى قدرات المدرب و تمكن من حصد بطولة الدورى لفريق الزمالك الموسمين الماضيين " .

وحقق فريق الأهلي الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما أول أمس، السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي بقيادة مارسيل كولر رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط عن فيوتشر الوصيف، وتجمد رصيد الزمالك عند 26 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث.

الزمالك أمام غزل المحلة

ويلعب الزمالك في المحلة غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة رقم 15 من الدوري المصري، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات “أون تايم سبورتس”.

ويتطلع الزمالك أمام غزل المحلة لمصالحة جماهيره بعد تراجع نتائجه مؤخرا، وأخرها الخسارة أمام الأهلي في ديربي القاهرة بالقمة 125.