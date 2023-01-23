الكشف المجاني على 1669 مواطنا في قافلة طبية بقرية كفر الشرفا بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر الشرفا بمركز تلا ، والتي استمرت على مدار يومين وبحضور الدكتورة إيريني إسكندر عطية مدير إدارة تلا الصحية.

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القافلة اشتملت على 10 عيادات متخصصة 2 عيادة باطنة، 2 عيادة أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة ، أسنان، و رمد ، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.





وأضافت أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1669 مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل 299 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل 128 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 21 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

وأكدت أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية .