قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر ينظم احتفالية ثقافية باليوم العالمي للمهاجرين 2025
صناع الخير توزع 20 ألف بطانية على قرى 5 محافظات لمواجهة البرد
المصري البورسعيدي يتصدر مجموعة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على الحرس
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الإيراني يسعى لتجنب تصنيف مباراة مصر كمباراة المثـ.لية في كأس العالم 2026

مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم
مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم
إسلام مقلد

أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن تحركات رسمية للاتحاد الإيراني لتفادي تصنيف مباراة منتخب بلاده أمام مصر في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026 كمباراة “المثلية”، والتي من المقرر إقامتها في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال يونيو المقبل.

وأثار تصنيف المباراة باسم “مباراة المثلية” جدلاً واسعًا، خاصة وأن كل من إيران ومصر يحظران المثلية قانونيًا وفكريًا، ويعتبران مثل هذه الرموز مخالفة للقيم الرسمية لكل منهما.

وكشفت تقارير إيرانية أن مهدي تاج سافر إلى مدينة قم، حيث عقد اجتماعًا استمر ثلاث ساعات مع مسؤولين ورجال الدين في الحوزة العلمية، لبحث المخاوف الدينية المرتبطة بالأجواء في الملاعب وهتافات الجماهير، لا سيما خلال مواجهة مصر.

ملفيين رئيسيين

وأوضح تاج أن رجال الدين أعربوا عن قلقهم بشأن ملفين رئيسيين: الأول يتعلق بتزامن بعض مباريات منتخب إيران مع أيام شهر محرّم، مؤكدًا التزام اللاعبين باحترام الشعائر الدينية، والملف الثاني يتعلق بالفعاليات المرتبطة بمسيرة الفخر المثلية المقررة في سياتل بالتزامن مع مباريات كأس العالم.

عدم إقام المباراة

وأضاف رئيس الاتحاد الإيراني: “نرغب بجدية في عدم إقامة مباراة تحت اسم يوم المثلية، ونسعى بكل جهد لتغيير هذا الأمر”، مؤكدًا أن الاتحاد يتواصل مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية تعديل الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاش الدولي حول دمج الأحداث الرياضية مع القضايا الاجتماعية، وسط محاولات من الاتحاد الإيراني لتفادي أي تصادم مع القيم الدينية والثقافية الرسمية.

الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج مصر كأس العالم كأس العالم 2026 الولايات المتحدة الأمريكية مباراة المثلية إيران ومصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

الشرطة السويدية

الشرطة السويدية: وقوع إصابات بعد حادث خطير في مدينة بودين

الدعم السريع

شبكة أطباء السودان: الدعم السريع تحتجز 73 امرأة و29 طفلة بولاية غرب كردفان

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يرحب بإجراء الانتخابات البلدية المباشرة في الصومال

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

فيديو

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد