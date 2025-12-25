الاتحاد الإيراني يسعى لتجنب تصنيف مباراة مصر كمباراة المثـ.لية في كأس العالم 2026

أعلن مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، عن تحركات رسمية للاتحاد الإيراني لتفادي تصنيف مباراة منتخب بلاده أمام مصر في الجولة الثالثة من كأس العالم 2026 كمباراة “المثلية”، والتي من المقرر إقامتها في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال يونيو المقبل.

وأثار تصنيف المباراة باسم “مباراة المثلية” جدلاً واسعًا، خاصة وأن كل من إيران ومصر يحظران المثلية قانونيًا وفكريًا، ويعتبران مثل هذه الرموز مخالفة للقيم الرسمية لكل منهما.

وكشفت تقارير إيرانية أن مهدي تاج سافر إلى مدينة قم، حيث عقد اجتماعًا استمر ثلاث ساعات مع مسؤولين ورجال الدين في الحوزة العلمية، لبحث المخاوف الدينية المرتبطة بالأجواء في الملاعب وهتافات الجماهير، لا سيما خلال مواجهة مصر.

ملفيين رئيسيين

وأوضح تاج أن رجال الدين أعربوا عن قلقهم بشأن ملفين رئيسيين: الأول يتعلق بتزامن بعض مباريات منتخب إيران مع أيام شهر محرّم، مؤكدًا التزام اللاعبين باحترام الشعائر الدينية، والملف الثاني يتعلق بالفعاليات المرتبطة بمسيرة الفخر المثلية المقررة في سياتل بالتزامن مع مباريات كأس العالم.

عدم إقام المباراة

وأضاف رئيس الاتحاد الإيراني: “نرغب بجدية في عدم إقامة مباراة تحت اسم يوم المثلية، ونسعى بكل جهد لتغيير هذا الأمر”، مؤكدًا أن الاتحاد يتواصل مع الجهات المعنية لدراسة إمكانية تعديل الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار النقاش الدولي حول دمج الأحداث الرياضية مع القضايا الاجتماعية، وسط محاولات من الاتحاد الإيراني لتفادي أي تصادم مع القيم الدينية والثقافية الرسمية.