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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل جريمة بشعة هزت الكويت.. شاهد

صدى البلد

شهدت الكويت جريمة بشعة كان ضحيتها وافدة فلبينية تعرضت لـ"الاعتداء والقتل ثم الحرق" على يد "مواطن كويتي" قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

والسبت، تم العثور على جثة محروقة لامرأة مجهولة على طريق السالمي بالكويت، ما تسبب في ضجة بالبلاد.

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية" فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي"، مؤكدة "التوصل للمتهم وضبطه والتحقيق معه لمعرفة ملابسات الواقعة".


وتمكنت الجهات الأمنية المختصة من رفع بصمات الضحية وتبين أنها فلبينية الجنسية وعليها قضية تغيب.

وبحسب ما ذكره مصدر أمني لصحيفة "الرأي" الكويتية، فإن المتهم "مواطن كويتي"، وقد اعترف بالواقعة أثناء التحقيقات.

وكشف فحص وتشريح الجثة أن المجني عليها كانت حاملا، ويتم حاليا مطابقة العينات مع المتهم، حسب "الرأي".


وكشفت التحقيقات أن المواطن الكويتي "حدث"، وقد اعتدى على العاملة الفلبينية وقتلها ثم قام بحرق جثتها، حسب صحيفة "المجلس" الكويتية.

ومازالت التحقيقات جارية لكشف دوافع الجريمة التي أثارت ضجة في الشارع الكويتي.

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