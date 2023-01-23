عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الروسي يزور جنوب إفريقيا لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا

صدى البلد

زار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين جنوب إفريقيا في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسيلتقي لافروف بنظيرته ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا، وقال متحدث باسم وزار الخارجية في جنوب إفريقيا إن لافروف وصل إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا.

وأكدت باندور أن بلادها لن تنجر للانحياز لأي جانب في الحرب الروسية الأوكرانية، وعبرت عن انتقادها تنتقد الغرب لإدانته لروسيا، بينما يتجاهل أعمال عدوان أخرى مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة تاس الروسية الحكومية، اليوم الاثنين، إن سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت من الجيل الجديد ستشارك في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية للصين وجنوب إفريقيا في فبراير.

وتعد هذه أول إشارة رسمية لمشاركة الفرقاطة “أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي جورشكوف” المسلحة بصواريخ زركون.

وأضافت قوة الدفاع الوطني بجنوب إفريقيا يوم الخميس السابق إن التدريبات ستجري خلال الفترة من 17 إلى 27 فبراير بالقرب من مدينة ديربان الساحلية وخليج ريتشاردز.

 وتهدف تلك التدريبات إلى “تعزيز العلاقات بين جنوب إفريقيا وروسيا والصين”، مضيفة أن التدريبات ستكون الثانية بين الدول الثلاث في جنوب إفريقيا بعد مناورة جرت في عام 2019.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الذهب يتراجع بقوة بعد خطاب الرئيس عن الدولار|ومفاجأة في عيار 21 الآن

الخطيب يزف بشرى لـ اللاعبين وخاصة كهربا

قرار صادم من رابطة الأندية على شكوى الزمالك ضد كهربا

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

سرقت مجوهرات دينا الشربيني.. وفاة والدة مساعدة منة فضالي حزنا على حبس نجلتها

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أول تحرك برلماني بشأن تداول امتحانيّ عربي وإنجليزي الإعدادية على السوشيال

في عيدها الـ 71 | أحمد بدير يقدم فيلما قصيرا عن تاريخ الشرطة المصرية.. فيديو

عمرو الليثي: أفتخر أن والدي من الضباط والشرطة درع واقي وصمام أمان

أخذته العزة بالإثم| الجنايات للمتهم في حيثيات مذبحة الريف الأوروبي| خاص

بآيات من القرآن الكريم| بدء احتفالية عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

أولياء أمور مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة علوم إعدادية الجيزة وهندسة الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا دياب فاجأتنا.. ناقد موضة يعلق على فستانها في Joy Awards| شاهد

من غير طبيب أو دايت .. 12 قاعدة لـ إنقاص الوزن بسهولة

اتغير خالص.. شاهد فستان يسرا في Joy Awards قبل التعديل

يدمر الصحة والنفسية.. اكتشف أعراض نقص فيتامين د

فيديو

هل اقتربت نهاية العالم؟ قصة ساعة يوم القيامة

ضحايا من أمريكا .. تفاصيل جديدة في قضية البلوجر هدير عاطف وحقيقة تورط عمرو راضي

ما مصير محمد عادل قاتل نيرة أشرف؟

درجة الحرارة صفر بهذه المنطقة.. رسالة تحذيرية من الأرصاد | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

نهال علام

حب وكراهية

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

اﻟﻤﺰﻳﺪ