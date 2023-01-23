وزير الخارجية الروسي يزور جنوب إفريقيا لإجراء محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا

زار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين جنوب إفريقيا في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري خلالها محادثات مع بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسيلتقي لافروف بنظيرته ناليدي باندور في العاصمة بريتوريا، وقال متحدث باسم وزار الخارجية في جنوب إفريقيا إن لافروف وصل إلى البلاد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا.

وأكدت باندور أن بلادها لن تنجر للانحياز لأي جانب في الحرب الروسية الأوكرانية، وعبرت عن انتقادها تنتقد الغرب لإدانته لروسيا، بينما يتجاهل أعمال عدوان أخرى مثل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وذكرت وكالة تاس الروسية الحكومية، اليوم الاثنين، إن سفينة حربية روسية مسلحة بصواريخ تفوق سرعة الصوت من الجيل الجديد ستشارك في تدريبات مشتركة مع القوات البحرية للصين وجنوب إفريقيا في فبراير.

وتعد هذه أول إشارة رسمية لمشاركة الفرقاطة “أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي جورشكوف” المسلحة بصواريخ زركون.

وأضافت قوة الدفاع الوطني بجنوب إفريقيا يوم الخميس السابق إن التدريبات ستجري خلال الفترة من 17 إلى 27 فبراير بالقرب من مدينة ديربان الساحلية وخليج ريتشاردز.

وتهدف تلك التدريبات إلى “تعزيز العلاقات بين جنوب إفريقيا وروسيا والصين”، مضيفة أن التدريبات ستكون الثانية بين الدول الثلاث في جنوب إفريقيا بعد مناورة جرت في عام 2019.