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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غياب 693 طالبا في امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الاعدادية

أدى اليوم الأثنين طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية امتحان مادة العلوم بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة بـ 399 لجنة .

وأكد محمود الفولي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن الإمتحانات بدات في مواعيدها المقررة ، وقد بلغ إجمالى عدد الطلاب الحاضرين 81 ألفا و 817 طالبا ، وغياب 693 طالبا بنسبة حضور 99,2% وتمت عملية سير الامتحانات وسط أجواء مستقرة ومنتظمة ولم يتم رصد أي مشكلات أو شكاوى أثناء عقد الامتحان.
 

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كما أدى اليوم طلاب الصف الثانى الثانوى الإمتحانات في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات " فترة أولى " بإجمالى حضور 35 ألفا و914 طالبا وطالبة وغياب 191 طالبا بنسبة حضور 99,98%.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الإمتحانات على مستوى المحافظة وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أية طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية.

وأكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.

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