مقبرة لعظماء مصر في العاصمة الإدارية .. من سيدفن بها ؟

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن مناقشة لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها أمس الأحد، الاقتراح المقدم من النائب محمد فريد، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إقامة مقبرة للعظماء في العاصمة الإدارية الجديدة، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على المقترح وإدراجه للتنفيذ في خطة وزارة الثقافة وجهاز التنسيق الحضاري، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

استعرض النائب محمد فريد، الاقتراح برغبة خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وقال إن تاريخ مصر مليء بالأشخاص الذين قدموا الكثير من المعارف والفنون والإنجازات، ليس لوطنهم فحسب، بل تتجاوز إنجازاتهم لتؤثر في العالم بأثره، ليتجاوز حقهم الأدبي على الدولة المصرية ليس فقط تكريمهم في حياتهم، ولكن تكريمهم بعد وفاتهم أيضاً، وفي قلب ذلك التكريم الاهتمام بمثواهم الأخير..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو