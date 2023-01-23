جروب الماميز يدخل قائمة الأعلى مشاهدة بعد طرحه بيومين

تمكن مسلسل حكايات جروب الماميز ، من الدخول إلى قائمة الأعمال الاعلي مشاهدة في مصر عبر منصة watch it ، بعد طرحه بيومين فقط .

واحتل مسلسل حكايات جروب الماميز المركز الثاني من اصل 10 مراكز هم للاعمال التليفزيونية الاعلي مشاهدة في مصر عبر المنصه .

حكايات جروب الماميز”، من انتصار خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، أماني كمال، حجاج عبد العظيم، هبة عبد الغني، وهو سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، مي سعيد، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج أحمد صالح.

ومن المقرر ان يتم عرض حكايات جروب الدفعة خلال الفترة القادمة وهو الجزء الثالث من مسلسل حكايات ويشارك في بطولته كل من شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه وبسمة داود وولاء الشريف وصفاء الطوخي وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.