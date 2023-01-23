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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الداخلية: ندرك حجم التحديات الإقليمية ونواجه عدوا غير ظاهر ..فيديو

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قال وزير الداخلية ، محمود توفيق ، إن ملحمة معركة الإسماعيلية جسدت مفهوم الملحمة الوطنية التي أحطتها مشاهد مضيئة لنضال شعب آبي ، وتكاتف ر جال الشرطة مع الفدائيين ، دفاعا عن العزة والكرامة.

وتابع وزير الداخلية ، خلال احتفالية عيد الشرطة 71 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن شهداء الإسماعيلية ضربوا أعظم مثال للشجاعة والتضحية ، وواجهوا عدوا غير ظاهر الهوية مع أبناء الشعب ، غير مبال لقوته، مردفا أن التاريخ سطر دور الشرطة الفعال على مر العصور في كل مواقف النضال.

وأسترسل ، أن أبناء الشرطة يكأدون على تحملهم المسؤولية في أمن الوطن ، والوقوف بالمرصاد لعضو غير ظاهر ، عبر حروب الجيل الرابع والخامس ، وفي ظل تحديات التوترات الاقليمية شديدة الاضطرابات . 

وزير الداخلية عيد الشرطة 71 توك شو وزير الداخلية محمود توفيق

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