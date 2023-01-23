رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات مناقشة دكتوراة عن التخطيط الاستراتيجي لتحقيق التحول الرقمي

شهد الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات مناقشة دكتوراه بكلية التربية، والمقدمة من الباحثة عفيفة فتحى رفله لوس (من الخارج)، وذلك في تخصص أصول التربية، بعنوان "التخطيط الاستراتيجي مدخلاً لتحقيق التحول الرقمي بالجامعات المصرية لتحويلها إلى جامعات ذكية، وتعزيز ميزتها التنافسية جامعة سوهاج نموذجاً".

وذلك بحضور الدكتور عماد صموئيل وهبة القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور مجدي أمين القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور مصطفي عبدالخالق بضيف الجامعة الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي وزير التعليم الأسبق الذي شارك في مناقشة الرسالة، كما رحب أيضا بالأساتذة المشرفين والمحكمين من جامعتي أسوان وسوهاج.

وأشار إلى أن هيئة الاشراف على الرسالة ضمت كلاً من الدكتور عبدالمعين سعد الدين هندي أستاذ أصول التربية المتفرغ ووكيل كلية التربية الاسبق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة سوهاج، والدكتور محمود السيد عباس أستاذ أصول التربية المتفرغ وعميد كلية التربية الأسبق بجامعة سوهاج.

جامعة سوهاج

وأضاف "عبد الخالق" أن لجنة المناقشة والحكم ضمت كلاً من الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة ووزير التعليم الأسبق "رئيساً مناقشاً"، الدكتور عبدالمعين سعد الدين هندي أستاذ أصول التربية المتفرغ ووكيل كلية التربية الأسبق بجامعة سوهاج "عضواً مشرفاً".

والدكتور راضي عبد المجيد طه أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية بجامعة أسوان"عضواً مناقشاً"والدكتور محمود السيد عباس أستاذ أصول التربية المتفرغ وعميد كلية التربية الأسبق بجامعة سوهاج"عضواً مشرفاً".

ومن جانبه ذكر الدكتور عماد صموئيل وهبة انه بعد المداولة أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحثة درجة دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية، مع تبادل الرسالة مع الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.