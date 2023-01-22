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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات ساجدًا.. المئات يشيعون جثمان رجل توفى أثناء صلاة العصر في سوهاج

المتوفي
المتوفي

شيع أهالي قرية السكساكة بمركز طما شمالي محافظة سوهاج، جثمان خمسيني، توفي ساجدًا أثناء أداء صلاة العصر، وسادت حالة من الحزن الممزوج بالسرور لما مات عليه نجل قريتهم.

وتبين أن المتوفي يُدعى عبد الباسط راشد عبد الجليل، ويبلغ من العُمر 55 عامًا، وافته المنية وهو يؤدي فريضة العصر، داخل المسجد، مع أهالي وأبناء قريته.

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تفاصيل الواقعة

وأشار محمد مكي، من سكان القرية، إلى أنه قبل الوفاة، حضر إلى المسجد قبل آذان العصر، ومكث بعض الوقت؛ لحين الأذان ثم أقيمت الصلاة، وتوفي وهو ساجدًا عقب الركعة الأخيرة داخل المسجد.

شارك في تشييع الجنازة عدد كبير من الأهالي، وأهالي القرى المجاورة لها، وعمت أصوات الصُراخ والعويل، وتعالت أصوات النساء بالبكاء وتهافتت أنفاسهم وتقطعت مُتشهقة.

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سوهاج اخبار محافظة سوهاج السكساكة طما جثمان

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