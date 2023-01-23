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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و738 شاحنة و29 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع و340 شاحنة و16 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و398 شاحنة و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة، كما تم تداول 2500 طن بضائع و280 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا وغادرت السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث ايلة وبريدج وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1220 راكب بموانيها.

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