تلاوة تريند .. نقيب القراء يكشف إجراءات مواجهة المتجرئين على القرآن |خاص

كشف الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم، عن إجراءات النقابة في مواجهة المتجرئين على كتاب الله تبارك وتعالى عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيما يشبه الظاهرة ويعرف بـ" تلاوة تريند".

تلاوة تريند

وقال “حشاد” في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن النقابة تقوم بدورها المخول لها في تحقيق الانضباط المنشود ومواجهة أي إعوجاج يمس قدسية كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك من خلال آلية متبعة تبدأ بمواجهة الشخص الصادر بحقه المخالفة والتصويب له مع إمضاء تعهد كتابي بعدم العودة إلى ما يقوم به من أخطاء كارثية بحق الكتاب المنزل.

ولفت نقيب القراء إلى أن الإجراءات تتصاعد مع تكرار مثل هذه الأخطاء وصولاً إلى إبلاغ النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق ما كفله الدستور والقانون، مشيراً إلى أن ظاهرة التقليد غير المنضبط يجب أن تواجه بحسم وحزم وهذا ما تفعله النقابة مع الجهات المختلفة.

وبين أن هناك مؤخرا بدأت تظهر فلاشات للتحايل على المستمعين من أجل إيهامهم بالقدرة على تقليد المشاهير وهو كارثة جديدة تضاف لكارثة التقليد غير المنضبط، مشدداً سنحاسبهم وسنرسل في طلبهم ومن يرفض الحضور سنرسل للنيابة في طلبه واتخاذ كافة السبل لمواجهتهم وفق ما كفله إلينا الدستور والقانون.

وحول مراجعة ومتابعة وتصويب القراء المعتمدين لدى النقابة، قال حشاد: نرسل إليهم ونوجههم وحدث هذا مع قراء كبار، وهذا من قبيل الحرص على كتاب الله وليس تصفية حسابات مع أحد".

اختيار 3 نواب لنقيب القراء

كما قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الخاص اختيار كل من الشيخ محمود محمد الخشت (نائب نقيب القراء والمحفظين) والقارئ الطبيب أحمد نعينع والشيخ عبد الفتاح على الطاروطى نوابا بمشيخة عموم المقارئ المصرية.

وقال الشيخ محمد صالح حشاد- شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- إن القرار قد أثلج صدور جموع أهل القرآن على مستوى الجمهورية، وخاصة السادة أعضاء مشيخة عموم المقارئ المصرية البلغ عددهم 15 ألفا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عشرة آلاف عضوا هم قوام نقابة المحفظين والقراء على مستوى الجمهورية.

أزمة السلكاوي

وفي وقت سابق، أعلن الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء أن الشيخ محمد حامد السلكاوي حضر أمام لجنة القيم وقدم اعتذارا وتعهدا مكتوبا على نفسه بعد تكرار ما حدث مرة أخرى.

وأضاف الشيخ حشاد: إن النقابة راعت سن وتاريخ الشيخ السلكاوي واحترامه للقرآن الكريم وأهله.