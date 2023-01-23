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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الأربعاء.. تامر عبد المنعم في ضيافة سعيد جميل على القاهرة والناس

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم

يستضيف سعيد جميل مقدم برنامج "أنا سعيد" على القاهرة والناس، الفنان تامر عبد المنعم في لقاء تحدث فيه عن بداياته في الإعلام والفن.

كما يكشف تامر عبد المنعم، عدد من التفاصيل عن حياته الشخصية، وذلك يوم الأربعاء القادم علي قناة القاهرة والناس. 


وكان قال الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسئول عن مبادرة "سينما الشعب" ، إنه يعمل في الوقت الحالي على تجهيز عدد جديد من المواقع الثقافية التي تضاف إلى المبادرة.

وأضاف تامر عبد المنعم ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن المواقع الجديدة التي ستضاف قريبا للمبادرة قصر ثقافة العريش في شمال سيناء، وقصر ثقافة روض الفرج في القاهرة، وقصر ثقافة دمياط الجديدة، وقصر ثقافة بورسعيد.

 

وأشار إلى أن الأزمة التي تواجه المبادرة في الوقت الحالي عدم وجود أفلام جديدة لعرضها ، مؤكدًا أنه منذ طرح المبادرة خلال الشهور القليلة الماضية، تم عرض أغلب الأفلام التي تم طرحها في دور العرض السينمائية، وحققت مبيعات مرضية بالنسبة لهم، خاصة وأن أسعار التذاكر لديهم تكون 20 جنيها في الفترة الصباحية و40 في الفترة المسائية.

وأوضح تامر عبد المنعم، أن المبادرة لم تتوقف ولكن نسبة الإقبال عليها حاليا ضعيفة جدًا لعدم وجود أفلام جديدة في السينما، مؤكدا أنهم في انتظار طرح فيلم السرب لعرضه في المبادرة التي حققت صدى كبير في المحافظات ، كما أنهم في انتظار طرح أفلام جديدة

تامر عبد المنعم فيلم السرب قصر ثقافة بورسعيد القاهرة والناس قصور الثقافة

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