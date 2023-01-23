عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استغاثة مسنة ببني سويف لـ صدى البلد : نفسي أشوف زي الناس

صدى البلد

" نفسي اشوف زي الناس  " .. هذه العبارة لخصت معاناة السيدة دراهم عبدالغني محمد هلال  المسنة ومريضة القلب والسكر والضغط  والتي تعيش بمفردها  بمنطقة عزبة التحرير الشهيرة بعزبة الصفيح"  ببندر بني سويف.

التقى موقع " صدي البلد " الاخباري بالسيدة دراهم عبدالغني محمد هلال  والتي قالت إن كل حلمها  إن تعيش كباقي البشر تري النور في عينيها التي تحتاج الي عملية جراحية عاجلة ولا تستطيع شراء ثمن " زجاجة قطرة  " لقلة ذات اليد.


وأضافت انا سيدة  فقيرة لا أعمل ولعدم الرؤية أطالب بإجراء عملية جراحية وازالة غشاء على النظر ولا أستطيع إجراءها علي حسابي الشخصي حيث انني سيدة فقيرة ولا أملك شيئا.


وطالبت السيدة وزير الصحة ومحافظ بني سويف وأهل الخير التواصل معها لإجراء العملية قبل أن تتدهور حالتها أكثر من ذلك.


وتركت السيدة رقم هاتفها للتواصل معها  وهو :01222510543  دراهم وشهرتها  الحاجة ام احمد

 

رئيس جامعة بني سويف يكرم سعد مصلوح لجهوده في دعم البحث العلمي

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8700 جنيه زيادة للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

مهيب عبدالهادي يوجه صدمة قوية لجماهير الأهلي

موسيماني | مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة مدويّة تخص الزمالك

أمير توفيق توصل لاتفاق.. الأهلي يضم مهاجما جديدا خلال ساعات.. تفاصيل

مين اللي هيحاسب .. تعليق ناري من شوبير بسبب إعلان مرتضى منصور

بند شراء نهائي بـ2.6 مليون يورو| شوبير يعلن مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

المقاولون العرب يوجه رسالة خاصة للأهلي.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

100 % موضوعي..قرار عاجل من وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات طلاب الدمج

18 و25 فبراير.. تعرف على موعد لقاءات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تطور خطير.. روسيا تحذر من اقتراب اندلاع الحرب العالمية الثالثة

بعد تكريم السيسي.. 7 هدايا قدمها القانون لأسر الشهداء| اعرفها

مفاجأة| العلماء يدرسون حذف ثانية من الدقيقة.. وهذه حقيقة الأمر

نشرة أخبار العالم | إستونيا تطرد السفير الروسي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران.. و32 سيدة سعودية لقيادة قطار الحرمين السريع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير شاورما اللحم زي المحلات

نشرة المرأة والصحة.. تسريب صورة صادمة لياسمين عز من أيام المراهقة.. طبيب يفجر مفاجأة عن أدوية البرد

يعشقون تناولها.. أصحاب 3 أبراج مدمنون للحلويات| تعرف عليهم

حلقت شعرها زيرو… ميريهان حسين تثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو

محاولات لكسر الجيش والشرطة.. رسائل مهمة من السيسي للمصريين.. فيديو

لفظ إباحي .. تفاصيل التحرش بـ فتاة في المرج | فيديو

الشرطة تكشف سر اختفاء مساعدة منة فضالي

تحذيرات مهمة من الأرصاد خلال ساعات.. ودرجات الحرارة تصل لصفر بهذه المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

جاسم مرزوق بودي

أميركا.. الاعتذار للسعودية

إبراهيم الشاذلى

ملحمة شدوان.. الحكاية من البداية

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ