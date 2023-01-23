استغاثة مسنة ببني سويف لـ صدى البلد : نفسي أشوف زي الناس

" نفسي اشوف زي الناس " .. هذه العبارة لخصت معاناة السيدة دراهم عبدالغني محمد هلال المسنة ومريضة القلب والسكر والضغط والتي تعيش بمفردها بمنطقة عزبة التحرير الشهيرة بعزبة الصفيح" ببندر بني سويف.

التقى موقع " صدي البلد " الاخباري بالسيدة دراهم عبدالغني محمد هلال والتي قالت إن كل حلمها إن تعيش كباقي البشر تري النور في عينيها التي تحتاج الي عملية جراحية عاجلة ولا تستطيع شراء ثمن " زجاجة قطرة " لقلة ذات اليد.



وأضافت انا سيدة فقيرة لا أعمل ولعدم الرؤية أطالب بإجراء عملية جراحية وازالة غشاء على النظر ولا أستطيع إجراءها علي حسابي الشخصي حيث انني سيدة فقيرة ولا أملك شيئا.



وطالبت السيدة وزير الصحة ومحافظ بني سويف وأهل الخير التواصل معها لإجراء العملية قبل أن تتدهور حالتها أكثر من ذلك.



وتركت السيدة رقم هاتفها للتواصل معها وهو :01222510543 دراهم وشهرتها الحاجة ام احمد

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