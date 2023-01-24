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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نعتمد على التكنولوجيا الحديثة للتصدي للجرائم.. ويتم تأهيل وتدريب النزيل بالسجن ليكون مؤهلا وقت خروجه.. شاهد أبرز تصريحات وزير الداخلية باحتفال عيد الشرطة الـ71

محمود توفيق وزير
محمود توفيق وزير الداخلية

قدم محمود توفيق وزير الداخلية عدة تصريحات خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونرصد في هذا التقرير أبرز التصريحات التي ألقاها وزير الداخلية:

 

 

نعتمد على التكنولوجيا الحديثة للتصدي للجرائم

 

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن الوزارة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة للتصدي لـ أى جريمة، وأن هناك ضربات استباقية للبؤر الإجرامية.

وأضاف خلال كلمته بـ احتفال الشرطة بعيدها الـ 71، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الوزارة تعمل على حماية الملكية الفكرية، وذلك بعد توجيهات من الرئيس السيسي.

ولفت إلى أننا نتبع مبادئ حقوق الإنسان، الدولة مهتمة بحقوق الإنسان، وأن هناك دورا كبيرا لـ تأهيل و تدريب، النزيل بالسجون،حتى يكون مؤهلا وقت خروجه من السجن.

 

ندرك حجم التحديات الإقليمية و نواجه عدوا غير ظاهر

 

قال وزير الداخلية، محمود توفيق، إن ملحمة معركة الإسماعيلية جسدت مفهوم الملحمة الوطنية التي أحطتها مشاهد مضيئة لنضال شعب آبي، وتكاتف ر جال الشرطة مع الفدائيين ، دفاعا عن العزة والكرامة.

وتابع وزير الداخلية، خلال احتفالية عيد الشرطة 71 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن شهداء الإسماعيلية ضربوا أعظم مثال للشجاعة والتضحية، وواجهوا عدوا غير ظاهر الهوية مع أبناء الشعب، غير مبال لقوته، مردفا أن التاريخ سطر دور الشرطة الفعال على مر العصور في كل مواقف النضال.

انخفاض متميز لمعدلات ارتكاب الجريمة بسبب جهود رجال الشرطة

 

أكد محمود توفيق وزير الداخلية، أن الإستراتيجية الأمنية المعاصرة حققت نقلة نوعية، في مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بكافة أنماطها، و نجحت في توجيه العديد من الضربات الأمنية، للبؤر الإجرامية، التي تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية.، والإتجار غير المشروع في الأسلحة و الذخائر.

 

وزير الداخلية: ارتفاع معدلات، محاولات إغلاق البلاد و المنطقة


وأضاف محمود توفيق  خلال كلمته في الاحتفال بعيد الشرطة الـ71 ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه قد أبرزت نتائج التحليل الإحصائية، لعمليات ضبط المواد المخدرة، و كمياتها، ارتفاع معدلات، محاولات إغلاق البلاد و المنطقة، بالمخدرات التقليدية، و ذلك إستغلالاً لما يشهده المحيط الإقليمي من تداعيات سياسية وأمنية.

 

وأشار وزير الداخلية إلى، أن أجهزة المكافحة والمعلومات بالوزارة تحرص على الرصد المبكر لتلك المحاولات، و التصدي لها، مؤكداً أن هناك انخفاضا متميزا بمعدلات إرتكاب الجريمة ، و الراجع للجهود و الأداء المتميز لرجال الشرطة.

 

 

 

 

 

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